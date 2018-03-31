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    «Крылья Советов» и «Оренбург» одержали победы

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    «Тамбов» — «Крылья Советов»
    На фото:«Тамбов» — «Крылья Советов»
    «Крылья Советов» одержали выездную победу над «Тамбовом» в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги со счетом 2:0 (1:0).

    В составе победителей отличились Александр Соболев и Дмитрий Ятченко (с пенальти).

    «Крылья Советов» набрали 64 очка и занимают третье место в турнирной таблице первенства. «Тамбов» (50 баллов) располагается на пятой позиции.

    Первенство России. ФНЛ. 30-й тур
    «Тамбов» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:2 (0:1)
    Голы: Соболев, 16 (0:1). Ятченко, 54 — с пенальти (0:2). «Тамбов»: Смирнов, Быстров, Гультяев, Овсиенко (Шевчук, 46), Рыбин, Мищенко, Кашчелан (Рыжков, 76), Дутов (Чернышов, 37), Мурнин, Бирюков (Трусевич, 57), Часовских.«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Бурлак, Ятченко, Надсон, Кулик (Кленкин, 58), Ланин, Чочиев (Башкиров, 59), Алиев, Соболев (Мияйлович, 89), Корниленко (Таранов, 72).Предупреждения: Надсон, 40. Кашчелан, 43. Ятченко, 43. Бурлак, 44. Кулик, 45. Гультяев, 53. Корниленко, 63. Чернышов, 65. Конюхов, 84.
    В других матчах 30-го тура ФНЛ «Оренбург» разгромил «Томь» со счетом 3:0 (2:0), а «Тюмень» переиграла на своем поле «Волгарь» – 3:1.
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