«Крылья Советов» и «Оренбург» одержали победы

В составе победителей отличились Александр Соболев и Дмитрий Ятченко (с пенальти).
«Крылья Советов» набрали 64 очка и занимают третье место в турнирной таблице первенства. «Тамбов» (50 баллов) располагается на пятой позиции.
Первенство России. ФНЛ. 30-й тур
«Тамбов» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:2 (0:1)
Голы: Соболев, 16 (0:1). Ятченко, 54 — с пенальти (0:2). «Тамбов»: Смирнов, Быстров, Гультяев, Овсиенко (Шевчук, 46), Рыбин, Мищенко, Кашчелан (Рыжков, 76), Дутов (Чернышов, 37), Мурнин, Бирюков (Трусевич, 57), Часовских.«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Бурлак, Ятченко, Надсон, Кулик (Кленкин, 58), Ланин, Чочиев (Башкиров, 59), Алиев, Соболев (Мияйлович, 89), Корниленко (Таранов, 72).Предупреждения: Надсон, 40. Кашчелан, 43. Ятченко, 43. Бурлак, 44. Кулик, 45. Гультяев, 53. Корниленко, 63. Чернышов, 65. Конюхов, 84.