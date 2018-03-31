«Крылья Советов» и «Оренбург» одержали победы

В других матчах 30-го тура ФНЛразгромилсо счетом 3:0 (2:0), апереиграла на своем поле– 3:1.

«Крылья Советов» набрали 64 очка и занимают третье место в турнирной таблице первенства. «Тамбов» (50 баллов) располагается на пятой позиции.

В составе победителей отличились Александр Соболев и Дмитрий Ятченко (с пенальти).

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