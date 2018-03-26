В Китае могут ввести запрет на татуировки

На фото: В Китае могут ввести запрет на татуировки thesun.co.uk

Китайская футбольная ассоциация (CFA) может ввести запрет на демонстрацию игроками своих татуировок, информирует Global Times.

Сообщения о таком намерении ассоциации появились после того, как на прошлой неделе игроки молодежной и национальной сборной Китая вышли на поле в матчах с бандажами на руках, скрывающими их татуировки.

«Всекитайская ассоциация футбола в скором времени опубликует документ, касающийся татуировок на матчах в рамках Суперлиги и играх национальной сборной», — пишет источник.

«Мне не нравятся любые виды татуировок и крашеные волосы. Любой игрок команды, который хочет играть в следующем матче, должен свести свои татуировки и смыть краситель с волос. Они должны сконцентрироваться на игре, а не на своем имидже и образе», — заявил главный тренер сборной Китая U19 Цзя Цюцюань.

Сообщения о том, что ассоциация может запретить футболистам татуировки, вызвала горячую дискуссию в сети. Болельщики считают, что это частное дело игроков и необходимости в запрете нет.

«Запрет татуировок не имеет ничего общего с тем, что игроки показывают на поле», — сказал Лю Сяосинь, главный редактор газеты Soccer News.