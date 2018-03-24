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    План Клоппа: топ-5 идей немца для титула в сезоне 18/19

    LiveSport.Ru рисует путь, по которому немецкий специалист придет к титулу

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    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
    premierleague.com
    Многие болельщики считают нынешнего тренера «Ливерпуля» больше эмоциональным, чем рациональным человеком. LiveSport.Ru разрушает этот стереотип и раскрывает план Клоппа.
    Первые слова Юргена Клоппа после его назначения на пост главного тренера «Ливерпуля»: «Если мне дадут проработать здесь четыре года, я полностью уверен – у нас будет хотя бы один титул».

    Напомним, что немецкий энтузиаст стал наставником «красных» в октябре 2015-го. Учитывая, что «Манчестер Сити», по сути, уже добыл трофей АПЛ, у Клоппа остался только один шанс – сезон 18/19.

    5. Партнер Ван Дейку

    Прибытие в команду Вирджила Ван Дейка совпало с возвращением Лориса Кариуса на позицию номера один. Такой шаг от Юргена Клоппа сплотил всю защитную линию и сделал ее более надежной.

    Вирджил Ван Дейк
    Фото: premierleague.com
    Как раз после январского приезда центрбека «Обыкновенный», как немецкий специалист назвал себя сам, начал тасовать последний рубеж своей команды. Пару Вирджилу попеременно составляли Деян Ловрен и Жоэль Матип. Похоже на то, что менеджер «Ливерпуля» считает Ван Дейка краеугольным камнем своей обороны, а другие защитники подбираются под него.

    Однако эксперты британского футбольного издания Four Four Two считают, что победителя в этом мини-соревновании за место возле голландца не будет. Юрген Клопп намерен летом усилиться еще одним квалифицированным центрбеком. Это сделает одного из партнеров явным резервистом, а второго – просто ненужным.

    За 31 игру «Ливерпуль» пропустил 34 гола. Это на семь мячей больше, чем у самой худшей команды из топ-5 – «Челси». Показателен и тот факт, что пять голов «мерсисайдцы» схлопотали от «Ман Сити», а от «Тоттенхэма» — четыре. Это яркий сигнал к изменениям.

    4. Мастер среднего паса

    После прихода Наби Кейта Клопп вернулся в излюбленную модель игры 4-2-3-1. Именно такую расстановку он зачастую использовал в «Боруссии Дортмунд». Однако даже при игре в 4-3-3 немецкий специалист рыщет на трансферном рынке в поисках мастера среднего паса – партнера для гвинейца.

    Вилфред Ндиди
    Фото: premierleague.com
    Суть проблемы в том, что Кейта не держит никого персонально. Нужен еще один человек в центр поля по типу Хендерсона. Главными кандидатами разные источники называют Жоржиньо из «Наполи» и Ндиди из «Лестера».

    У неаполитанского полузащитника есть талант распасовщика, который прекрасно дополнил бы энтузиазм Наби. В то время как Ндиди добавил бы «Ливерпулю» физической мощи в центре поля. Однако переход одного из них сильно зависит от будущего Эмре Джана: если немец покинет команду как свободный агент, трансфер Жоржиньо или Ндиди выглядит вполне реально.

    К изменениям побуждает тот факт, что группа из Хендерсона, Джана, Милнера, Вейналдума и Окслейд-Чемберлена способствовали только восьми голам в АПЛ. Так что в следующем сезоне стоит ждать больше динамизма и смекалки.

    3. Избавиться от балласта

    Главное качество, каким должен обладать игрок для игры по системе Клоппа – физическая выдержка. То есть футболист должен выдерживать большие нагрузки и не уставать ни психологически, ни физически. Для исполнения своего плана немецкому специалисту нужны надежные игроки.

    Джордан Хендерсон
    Фото: premierleague.com
    Это плохая новость для травматичных игроков по типу Хендерсона, Ловрена, Матипа и Лалланы. Этот квартет был базовым для Клоппа в его первые годы на «Энфилде», но постепенно эти парни «сошли на нет». Тот же Хендерсон с 2015 года сыграл всего 52% от максимально возможного времени.

    Эксперты Four Four Two также регулярно терзали немецкого наставника «Ливерпуля» вопросами о форме Ингса и Клайна. Вывод по этому пункту – ненадежных игроков Клопп уподобит Старриджу и плавно уберет из команды.

    2. Добавить вариантов в атаке

    «Мерсисайдские фронтовики» в лице Мане, Салаха и Фирмино регулярно и заслуженно получают комплименты в свой адрес. Позиции ребят «под» ними довольно шатки и размыты. Например, Дэнни Ингз и Доминик Соланке еще не забивали при нынешнем тренере «Ливерпуля».

    Тимо Вернер
    Фото: The42
    Именно поэтому Юрген наверняка будет искать еще одного форварда для увеличения вариантов в атаке. Слухи крутятся вокруг Тимо Вернера. Это было бы поистине потрясающее подписание: у Тимо налажено великолепное взаимопонимание с Кейта. Плюс нападающий «Лейпцига» мог бы дать возможность Фирмино играть «номера десять» при схеме 4-2-3-1.

    Аналогично Вернер может усилить левое крыло атаки, ведь у него хорошее чувство ширины поля. Другим вариантом называют 17-летнего игрока «Фулхэма» Райана Сессеньона.

    1. Воспитать психологию победителей

    Лучшей «сборкой» «Ливерпуля» со времен выигрыша Лиги чемпионов, наверное, была команда Бенитеса в сезоне 2008/09. Тот состав набрал за сезон 86 очков, и этого обыкновенно хватало для выигрыша титула, но «мерсисайдцы» тогда финишировали вторыми после «Манчестер Юнайтед». Показатели «красных» были относительно хорошими: всего два поражения, но 11 ничьих.

    Юрген Клопп
    Фото: premierleague.com
    В этом сезоне дружина Юргена Клоппа «посеяла» очки уже девять раз – больше, чем кто-либо из топ-6. Наверное, самые ценные пункты были потеряны в матчах с «Бернли», «Ньюкаслом» и «Уотфордом».

    С точки зрения набранных очков ничьи – главный враг чемпионства. Ведь одно поражение и один выигрыш дадут больше очков, чем две ничьи.

    Итак, план Юргена Клоппа удастся при: усилении защиты, улучшения действий в центре поля, чистке состава, увеличении количества качественных «усилителей» со скамейки запасных и при выработке мышления победителей.

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