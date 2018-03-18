Салах заставил защиту сборной России занервничать

Этот бенефис египтянина позволил ему оформить ряд рекордов и замахнуться на «святое» — бомбардирский рекорд АПЛ.

За рекордом рекорд

«После второго из четырех голов египтянина пал казавшийся вечным клубный рекорд результативности новичков, принадлежавший Фернандо Торресу (33). У героя дня их теперь 36, и для игроков "Ливерпуля" это лучший показатель со времен Робби Фаулера, показавшего аналогичный результат 22 года назад. Новые ориентиры для Салаха непосредственно в премьер-лиге – африканский сезонный рекорд, которым владеет Дидье Дрогба (29) и бомбардирское достижение форварда красных Луиса Суареса (31).

До них осталось соответственно один и три точных удара. При этом Мохамед не забывает ассистировать партнерам, выдав пас шикарно забившему пяткой Роберту Фирмину. 23 гола бразильца – уже его персональный рекорд. Но как же это скромно на фоне феноменального Салаха, которого сейчас сравнивают с Месси и Криштиану Роналду! Кстати, в прошлый раз четыре гола при четырех ударах в премьер-лиге забивал Андрей Аршавин. И как раз на "Энфилде"!», — щеголяет статистикой автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев.

История ждет

«Салах стал первым египетским футболистом, забившим 3 и более мячей в одном матче;

— Впервые с сезона 1995/1996 игрок Ливерпуля забил 36 голов в одном сезоне во всех турнирах;

— Мохамед стал единоличным лидером среди всех топ-бомбардиров ТОП-5 чемпионатов в этом сезоне — 28 голов. У Эдинсона Кавани, Харри Кейна, Лео Месси и Чиро Иммобиле по 24 точных удара;

При нынешней результативности, уже совсем скоро перед Салахом должен пасть и рекорд результативности за всю историю АПЛ. Еще в 90-е годы, на самом рассвете Премьер-лиги, Энди Коул и Алан Ширер установили планку на высоте 34 гола за сезон, после чего лишь нескольким игрокам удавалось достичь отметки хотя бы в 30 результативных ударов.

Криштиану Роналду и Луис Суарес покинули АПЛ с личными рекордами по 31 голу. Тьерри Анри никогда не забивал больше 30 голов за сезон в АПЛ, и на этой же отметке останавливался его преемник в Арсенале Робин ван Перси.

Уже в этом сезоне Салах может превзойти результаты этих легенд и также вписать свое имя в историю АПЛ. Для этого у египтянина есть еще 7 матчей», — сообщает блогер Sports.ru Betnews365.

Первый после Аршавина

«Мохамед Салах стал первым автором уникального покера в АПЛ после Аршавина. Прошло почти девять лет после четырех голов Андрея в ворота самого "Ливерпуля", и вот нашелся смельчак и везунчик, умудрившийся реализовать четыре удара из всего четырех. Сказочный вечер для нападающего "красных" и сборной Египта. И страшно за Комбарова, или кто там будет в обороне команды Черчесова на левом фланге.

"Ливерпуль" так хорош, поскольку Клопп – отличный тренер. А "Манчестер Сити" замечательный, ведь Гвардиола – один из лучших наставников мира. Бой команд Салаха и Де Брюйне должен стать украшением четвертьфиналов Лиги чемпионов, предвкушаем эти огненные матчи и желаем участникам показать себя. Ведь показывать есть что.

Появился африканский Месси – кумир не только своей страны, результативный правофланговый левша, которого в минуты озарения не остановить. Салах – феноменальный футболист, и покер – награда за великолепный сезон в составе "Ливерпуля", лучший для Мо в карьере. Хочется верить, что это только начало. "Красные" заждались больших подвигов и верят, что у команды Клоппа есть трофейное будущее», — пишет автор «Соккер.Ру» Неоморф.

Сборная России в панике

«Нашу национальную команду ждёт встреча с Салахом на домашнем чемпионате мира. Сборные России и Египта сыграют в Санкт-Петербурге 19 июня в матче 2-го тура группового этапа. По мнению многих специалистов, именно эта встреча станет решающей для хозяев в борьбе за плей-офф. Всё-таки Уругвай выглядит очевидным фаворитом квартета А, а Саудовская Аравия – записной аутсайдер.

Результативность Салаха в играх за сборную Египта тоже впечатляет, несмотря на то что там партнёры у него ниже классом, чем в "Ливерпуле". Мохамед сыграл 56 матчей и забил 32 гола. В 2017 году он сделал дубль в ворота Конго и по разу огорчил сборные Ганы, Буркина-Фасо и Уганды. Дошёл с Египтом до финала Кубка Африки, где во встрече с Камеруном (1:2) отметился голевой передачей.

Чьей задачей будет нейтрализация Салаха на чемпионате мира? Сборная России осталась без целой группы центральных защитников: спартаковец Георгий Джикия и армеец Виктор Васин выбыли из-за тяжёлых травм, а братья Березуцкие из ЦСКА официально заявили о прекращении выступлений за национальную команду.

По всей видимости, нападающий "Ливерпуля" будет противостоять трём центральным защитникам, так как Станислав Черчесов не намерен отходить от выбранной тактической схемы. Список кандидатов сузился, по сути, до пяти человек – это Фёдор Кудряшов, Владимир Гранат (оба – "Рубин"), Роман Нойштедтер (»Фенербахче«), Илья Кутепов (»Спартак«), Андрей Семёнов (»Ахмат«). Вылепите из них любую тройку и представьте, как наши защитники соревнуются с Мохамедом в скорости…», — кручинится автор «Чемпионата» Анатолий Романов.

Красная дорожка для Салаха

«Теперь, когда отметка в 40 голов за сезон будет неминуемо пройдена, английский футбол обязан выкатить красную ковровую дорожку главному кандидату на звание игрока года и человеку, который, безусловно, является самым впечатляющим зарубежным новичком Премьер-лиги с июня прошлого года.

Конечно, сравнение Салаха и Месси несколько фривольно, учитывая влияние последнего на мировой футбол, но есть отголоски Месси в стиле Салаха и в его ловкости при игре в ограниченном пространстве. Четыре мяча "Уотфорда" тому подтверждение — проверьте количество поверженных и обыгранных защитников, оставшихся сидеть или лежать после того, как Салах прошил свой путь к воротам сквозь оборону.

Салах вывел "фараонов" на их первый чемпионат мира с 1990 года. Шоу, которое он устраивает в АПЛ, будут с большим интересом и беспокойством наблюдать в России. Стране-хозяйке, скорее всего, придется биться с Египтом за второе место в группе.

Ни один российский защитник не захочет оказаться беспомощно лежащим на земле, уступив в борьбе лучшему бомбардиру АПЛ, пока за этим наблюдает многомиллионная аудитория со всего мира», — пишет автор The National Иэн Хоки.

Голевая машина «Ливерпуля»

«Мастер-класс по завершению моментов от Мохаммеда Салаха в матче с "Уофордом" практически гарантировал "Ливерпулю" участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне — "красные" обгоняют идущий пятым "Челси" уже на очков.

И в процессе этого, забив четыре великолепных гола (а также ассистировав в пятом), Салах обогнал Гарри Кейна на вершине таблице бомбардиров Премьер-лиги с отметкой в ​​28 голов.

Трудно представить, после этого жестокого демонтажа "Уотфорда", что обе расписали ничью 3:3 на "Викаридж Роад" еще в августе прошлого года.

"Мне нравится, как мы развивались с тех пор", — писал Клопп в своих программных заметках. И никто не продвинулся в развитии больше, чем Салах. От человека, которого Жозе Моуриньо небрежно выбросил из "Челси", до лучшей голевой машины Премьер-лиги, его прогресс за восемь месяцев в Мерсисайде был экстраординарным. У него теперь 36 голов во всех соревнованиях», — восхищается автор The Telegraph Джим Уайт.

Салах все доказал критикам из «Челси»

«Сейчас "Ливерпуль" пожинает плоды ошеломляющего решения "Челси" продать Салаха в "Рому" в 2016 году. Египтянин был вынужден покинуть "Стэмфорд Бридж" после того, как он "завалил экзамен" в западном Лондоне.

Он с тех пор, однако, вернулся на эти берега и взял штурмом Премьер-лигу, забив 36 мячей во всех соревнованиях, чтобы превзойти даже Лионеля Месси. И статистика говорит, что звезда "Ливерпуля" доказала, что его критики в "Челси" ошибались.

"Синие" выцепили Салаха из "Базеля" в январе 2015 года, но у египтянина никогда не было шанса обжиться на "Стэмфорд Бридж". В то время он был такой же вингер, как и любой другой. Теперь он является чем-то по-настоящему особенным с голевыми талантами, сделавшими его любимцем фанатов "Ливерпуля".

Салах был продан "Челси", потому что лондонцы сомневались, что он может регулярно забивать. Справедливо будет сказать, что он более чем достойно ответил всем, сомневавшимся в нем», — пишет автор Sunday Express Джек Отвей.