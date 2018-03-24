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    Товарищеские матчи: ничья Саудовской Аравии и Украины, Египет проиграл Португалии и другие результаты

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    Сборная Англии
    На фото:Сборная Англии
    23 марта состоялся ряд товарищеских матчей среди национальных сборных.

    В матчах с участием топ-сборных Аргентина обыграла Италию, Германия и Испания сыграли вничью, Англия минимально одолела Нидерланды благодаря голу Джесси Лингарда, а Франция уступила Колумбии, победный мяч у которой провел Хуан Кинтеро.

    Что касается соперников сборной России по групповой стадии ЧМ-2018, то сборная Саудовской Аравии разошлась миром с Украиной (в матче отличились Саид Аль-Мовалад и Артем Кравец), Уругвай переиграл Чехию благодаря голам Луиса Суареса и Эдинсона Кавани, а гол Мохамеда Салаха не помог Египту — победу Португалии принес дубль Криштиану Роналду.

    Результаты матчей

    Россия — Бразилия 0:3
    Уругвай — Чехия 2:0
    Португалия — Египет 2:1
    Украина — Саудовская Аравия 1:1
    Германия — Испания 1:1
    Аргентина — Италия 2:0
    Нидерланды — Англия 0:1
    Франция — Колумбия 2:3
    Азербайджан — Беларусь 0:1
    Мали — Япония 1:1
    Кипр — Черногория 0:0
    Болгария — Босния и Герцеговина 0:1
    Норвегия — Австралия 4:1
    Македония — Финляндия 0:0
    Турция — Ирландия 1:0
    Венгрия — Казахстан 2:3
    Тунис — Иран 1:0
    Греция — Швейцария 0:1
    Сербия — Марокко 1:2
    Австрия — Словения 3:0
    Польша — Нигерия 0:1
    Шотландия — Коста-Рика 0:1
    Сенегал — Узбекистан 1:1

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    Немецкий брак, ничейный пактГермания – Испания. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта
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