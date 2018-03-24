Товарищеские матчи: ничья Саудовской Аравии и Украины, Египет проиграл Португалии и другие результаты

В матчах с участием топ-сборных Аргентина обыграла Италию, Германия и Испания сыграли вничью, Англия минимально одолела Нидерланды благодаря голу Джесси Лингарда, а Франция уступила Колумбии, победный мяч у которой провел Хуан Кинтеро.
Что касается соперников сборной России по групповой стадии ЧМ-2018, то сборная Саудовской Аравии разошлась миром с Украиной (в матче отличились Саид Аль-Мовалад и Артем Кравец), Уругвай переиграл Чехию благодаря голам Луиса Суареса и Эдинсона Кавани, а гол Мохамеда Салаха не помог Египту — победу Португалии принес дубль Криштиану Роналду.
Результаты матчей
Россия — Бразилия 0:3
Уругвай — Чехия 2:0
Португалия — Египет 2:1
Украина — Саудовская Аравия 1:1
Германия — Испания 1:1
Аргентина — Италия 2:0
Нидерланды — Англия 0:1
Франция — Колумбия 2:3
Азербайджан — Беларусь 0:1
Мали — Япония 1:1
Кипр — Черногория 0:0
Болгария — Босния и Герцеговина 0:1
Норвегия — Австралия 4:1
Македония — Финляндия 0:0
Турция — Ирландия 1:0
Венгрия — Казахстан 2:3
Тунис — Иран 1:0
Греция — Швейцария 0:1
Сербия — Марокко 1:2
Австрия — Словения 3:0
Польша — Нигерия 0:1
Шотландия — Коста-Рика 0:1
Сенегал — Узбекистан 1:1
Россия — Бразилия. С вагоном проблем против команды из другой галактики