Товарищеские матчи: ничья Саудовской Аравии и Украины, Египет проиграл Португалии и другие результаты

23 марта состоялся ряд товарищеских матчей среди национальных сборных.

В матчах с участием топ-сборных Аргентина обыграла Италию, Германия и Испания сыграли вничью, Англия минимально одолела Нидерланды благодаря голу Джесси Лингарда, а Франция уступила Колумбии, победный мяч у которой провел Хуан Кинтеро.

Что касается соперников сборной России по групповой стадии ЧМ-2018, то сборная Саудовской Аравии разошлась миром с Украиной (в матче отличились Саид Аль-Мовалад и Артем Кравец), Уругвай переиграл Чехию благодаря голам Луиса Суареса и Эдинсона Кавани, а гол Мохамеда Салаха не помог Египту — победу Португалии принес дубль Криштиану Роналду.

Результаты матчей

Россия — Бразилия 0:3

Уругвай — Чехия 2:0

Португалия — Египет 2:1

Украина — Саудовская Аравия 1:1

Германия — Испания 1:1

Аргентина — Италия 2:0

Нидерланды — Англия 0:1

Франция — Колумбия 2:3

Азербайджан — Беларусь 0:1

Мали — Япония 1:1

Кипр — Черногория 0:0

Болгария — Босния и Герцеговина 0:1

Норвегия — Австралия 4:1

Македония — Финляндия 0:0

Турция — Ирландия 1:0

Венгрия — Казахстан 2:3

Тунис — Иран 1:0

Греция — Швейцария 0:1

Сербия — Марокко 1:2

Австрия — Словения 3:0

Польша — Нигерия 0:1

Шотландия — Коста-Рика 0:1

Сенегал — Узбекистан 1:1

Россия — Бразилия. С вагоном проблем против команды из другой галактики