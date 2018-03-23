Россия крупно проиграла Бразилии в Москве

В Москве состоялся товарищеский матч между сборными

Встреча, которая проходила на стадионе «Лужники», завершилась крупной победой бразильцев со счетом 3:0.

После нулевой ничьей по итогам первой половины матча Бразилия вышла вперед на 53-й минуте. Миранда сыграл на добивании после удара Тиагу Силвы и сэйва Игоря Акинфеева. На 62-й минуте Коутиньо реализовал пенальти за фол на Паулиньо. А еще через шесть минут уже сам Паулиньо отличился ударом из пределов вратарской после подачи Виллиана.

Напомним, следующий матч российская сборная проведет 27 марта — подопечные Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге будут принимать Францию.