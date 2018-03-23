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    Россия крупно проиграла Бразилии в Москве

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    Игорь Акинфеев и Паулиньо
    На фото:Игорь Акинфеев и Паулиньо
    В Москве состоялся товарищеский матч между сборными России и Бразилии.

    Встреча, которая проходила на стадионе «Лужники», завершилась крупной победой бразильцев со счетом 3:0.

    После нулевой ничьей по итогам первой половины матча Бразилия вышла вперед на 53-й минуте. Миранда сыграл на добивании после удара Тиагу Силвы и сэйва Игоря Акинфеева. На 62-й минуте Коутиньо реализовал пенальти за фол на Паулиньо. А еще через шесть минут уже сам Паулиньо отличился ударом из пределов вратарской после подачи Виллиана.

    Напомним, следующий матч российская сборная проведет 27 марта — подопечные Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге будут принимать Францию.

    Товарищеский матч
    Россия — Бразилия — 0:3 (0:0)
    Голы: Миранда, 53 (0:1). Филиппе Коутинью, 62 — с пенальти (0:2). Паулинью, 66 (0:3).Россия: Акинфеев, Кутепов, Гранат, Кудряшов, Самедов (Смольников, 80), Глушаков (Ант.Миранчук, 64), Зобнин (Ерохин, 85), Головин, Ал.Миранчук (Дзагоев, 55), Комбаров (Жирков, 76), Смолов (Заболотный, 71).Бразилия: Алиссон, Дани Алвес (Фагнер, 83), Миранда (Жеромел, 86), Тиагу Силва, Марселу, Каземиру, Паулинью (Ренату Аугусту, 71), Филиппе Коутинью (Фред, 79), Виллиан (Тайсон, 79), Габриэл Жезус (Роберту Фирмину, 65), Дуглас Коста.
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