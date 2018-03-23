Тите: Бразилия готова к чемпионату мира

Главный тренерпрокомментировал победу надв товарищеском матче со счетом 3:0.

«Я рад тому, как мы справились с игрой. Мы смогли воплотить в жизнь то, что планировали. Забили голы из заданных положений. Команда хорошо оснащена технически. Она выучила урок. В целом команда справилась с задачей. Это значит, что мы сделали выводы. Команда полностью готова к чемпионату мира», — цитирует Тите «Чемпионат».

«Кого из сегодняшней сборной России я бы взял в сборную Бразилии? Черчесов хорошо натренировал свою сборную. С Испанией им удалось достойно сыграть, это заслуга тренера. Он смог взрастить талантливых молодых игроков. Очень агрессивный игрок Головин. У Смолова хорошая техника, он хорошо реализует моменты. Миранчук очень быстрый и хорошо играет в зоне противника. Акинфеев — прекрасный игрок, очень высокого качества», — также сказал наставник «селесао».

Черчесов: У нас было желание выиграть