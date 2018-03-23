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    Черчесов: У нас было желание выиграть

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    Станислав Черчесов
    На фото:Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от сборной Бразилии (0:3).

    «Если вы обратили внимание, то буквально за 30 секунд до каждого гола у нас стоял на бровке игрок, готовый выйти на замену. Я чувствовал, что соперник перехватывает инициативу. И не хватало времени, чтобы выпустить свежего футболиста. На таком уровне нельзя упускать инициативу даже не на 13 минут, а на пару. Тем более против команды, которая умеет так играть в атаке», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    «По горячим следам мы пока ни о чем не говорили. Посмотрим в спокойной обстановке матч, пообщаемся и примем решения, что нужно менять», — добавил главный тренер сборной России.

    «У Бразилии футболисты очень хорошего качества. Но у нас было сегодня желание не просто сыграть, но и выиграть, говорю откровенно. Уровень футбола плюс-минус такой же, как и у Испании или Аргентины. А система игры и ее ведение – разные», — также отметил Черчесов.

    Напомним, сборная России впервые в истории крупно проиграла на своем поле.

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