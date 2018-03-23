Черчесов: У нас было желание выиграть

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:3).

«Если вы обратили внимание, то буквально за 30 секунд до каждого гола у нас стоял на бровке игрок, готовый выйти на замену. Я чувствовал, что соперник перехватывает инициативу. И не хватало времени, чтобы выпустить свежего футболиста. На таком уровне нельзя упускать инициативу даже не на 13 минут, а на пару. Тем более против команды, которая умеет так играть в атаке», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

«По горячим следам мы пока ни о чем не говорили. Посмотрим в спокойной обстановке матч, пообщаемся и примем решения, что нужно менять», — добавил главный тренер сборной России.

«У Бразилии футболисты очень хорошего качества. Но у нас было сегодня желание не просто сыграть, но и выиграть, говорю откровенно. Уровень футбола плюс-минус такой же, как и у Испании или Аргентины. А система игры и ее ведение – разные», — также отметил Черчесов.

Напомним, сборная России впервые в истории крупно проиграла на своем поле.