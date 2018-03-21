Хави останется в Катаре еще на два года

Экс-игрокпродолжит сотрудничество с катарским клубом

38-летний полузащитник останется в клубе еще на два года, заявил генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али. При этом Хави может повесить бутсы на гвоздь и перейти на работу в клубе.

«Существует принципиальное соглашение с Хави о продлении отношений еще на два сезона. Но мы еще не определили его роль. Он может продолжить как игрок, но может исполнять и другую роль. Об этом будет объявлено позднее», — цитирует Аль-Али официальный сайт «Аль-Садда».

Напомним, Хави выступает за «Аль-Садд» с 2015 года.