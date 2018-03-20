«Уфа» продлит контракт с Семаком

продлит контракт с главным тренером команды

Об этом тренер сообщил в комментарии «Спорт-Экспрессу».

«У нас с Шамилем Газизовым есть договоренность о продлении контракта. А его подписание – лишь формальность», — сказал Семак.

«Есть договоренность, и все моменты, которые интересны для меня и для "Уфы", учтены. Никаких разногласий в переговорах не возникло абсолютно», — также отметил специалист.

Тренер «Уфы» подчеркнул, что новое соглашение будет рассчитано на два года.

Напомним, после 23 туров «Уфа» занимает в турнирной таблице РФПЛ шестое место.