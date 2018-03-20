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    Шоу продолжается. У Моуринью снова конфликт

    Что пишут и говорят в Англии о новой ссоре Жозе Моуринью

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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью резко высказался в адрес своих игроков после матча против «Брайтона», чем спровоцировал новый конфликт. Особенно обиделся защитник Люк Шоу, который даже захотел покинуть клуб. Рассказываем о ситуации в «Ман Юнайтед» и реакции на нее, а также на поведение португальского тренера.

    Что случилось?

    У Жозе Моуринью — проблемы с футболистами. Да, опять.

    На днях прогремел новый скандал — после победы над «Брайтоном» Моур «наехал» на практически всю команду и некоторых игроков в отдельности. Положительной оценки удостоился лишь Неманья Матич.

    «В команде из 11 футболистов должно быть шесть или семь человек, которые играют и хотят брать на себя ответственность. Я разочарован. Главное разочарование – это отсутствие отдачи от работы на тренировках. Много раз Матич оказывался островком личности, желания и контроля в море недостатка личностей, класса и желания», — сказал португалец.

    «Я виню всех. Некоторые футболисты боялись играть», — также сказал Моуринью в послематчевом интервью.

    Отдельно досталось Люку Шоу, который был заменен в перерыве, Антонио Валенсии и Скотту Мактоминаю. «В перерыве я мог заменить и Шоу, и Валенсию, но не стал, потому что это было бы слишком. Вдобавок тогда у меня осталась бы всего одна замена», — отметил португалец, а касательно Мактоминая сказал, что тот провел свой худший матч в «МЮ».

    Шоу серьезно обиделся

    Больше всех обиделся Шоу. Моуринью раскритиковал его игру в обороне («Каждый раз, когда соперник шел через зону Люка, следовал навес и возникал опасный момент», в атаке («Не создавал ширину») и в целом («Я недоволен его игрой»). Защитника настолько расстроила публичная критика, что, по информации The Times, он захотел покинуть «МЮ».

    Журналист Sky Sports Каве Солекол даже привел слова одного из людей из окружения Шоу: «Обращение Моуринью с Люком является абсолютным позором. Если у Моуринью есть проблемы с ним, то было бы правильно отпустить игрока. Если бы такого рода злоупотребления происходили на любом другом рабочем месте, то это стало бы основанием для увольнения. Это отвратительно».

    Daily Mail добавляет: «Люди из окружения Шоу утверждают, что игрок будет лучше реагировать на более мягкий подход, а таким отношением взбешен».

    Проблема возникла раньше

    Шоу, который в этом сезоне провел лишь 15 матчей за «МЮ», недоволен не только критикой Моуриньо, отмечает Daily Mail, но и тем, что, по его мнению, из-за тренера потерял место в сборной Англии перед чемпионатом мира.

    «Ситуация выглядит еще более странной, учитывая то, что еще в декабре руководители клуба отклоняли предположения о возможной продаже игрока и говорили о том, что он станет осовным левым защитником "Ман Юнайтед" на долгие годы», — также отмечает издание. К тому же Daily Mail отмечает, что еще в январе Моуринью говорил, что «не видит много левых защитников, которые были бы лучше Шоу».

    «Говорят, что отношение Моуринью, которое расстраивает Шоу, берет свои корни из решения Шоу отказать "Челси" португальца ради "МЮ" в 2014 году. Моуринью мог принять отказ, но подозревал, что решение Шоу связано с деньгами. "Если мы будем платить 19-летнему парню то, что от нас хотят, мы трупы", — говорил тогда португалец», — пишет Daily Mail.

    Пол Скоулз
    экс-игрок «Манчестер Юнайтед»
    Я все еще верю, что он может стать лучшим в мире. Но иногда менеджеры вбивают себе в голову, что игрок им не подходит. Эти взаимоотношения закончатся летом.

    В «МЮ» настроены против Жозе

    По информации The Telegraph, многие лидеры «МЮ» в этой ситуации поддержали Шоу и остались недовольны отношением и предвзятостью португальца к 22-летнему защитнику. В частности, сообщается, что Моуринью накричал на Шоу в перерыве матча с «Брайтоном», в то время как игроки посчитали, что защитник провел хороший первый тайм. Игроки «МЮ» хотят поговорить с Моуринью и разъясснить ситуацию.

    Однако недовольны Жозе не только футболисты, но и руководство, а также некоторые сотрудники клуба. Первые считают, что публичная критика игрока неприемлема, так как снижает его трансферную стоимость. Вторые уверены — португалец перегибает палку.

    Мартин Киоун
    экс-игрок сборной Англии
    Попытка получить реакцию игроков – это одно, уничтожение их в моральном плане – это другое. Моуринью должен был рассматривать всех игроков как сыновей, но это было не так. Как он сам бы отреагировал, если бы к нему относились плохо? Дело в том, что Моуринью никогда не играл на самом высоком уровне. Он просто не понимает, какой эффект может быть от такого отношения. Сейчас все игроки смотрят на их отношения с Шоу и думают, что следующими могут быть они. Моуринью рискует вбить клин между собой и командой.

    Моур будет чистить состав


    У других игроков «МЮ», похоже, и правда есть основания для беспокойства. Как сообщает ESPN, Моуринью хочет серьезно почистить состав команды летом. В немилость к португальскому специалисту, кроме Шоу, попали также Дейли Блинд, Андреас Перейра, Матео Дармиан, Крис Смоллинг, Андер Эррера, Антони Марсьяль и Хуан Мата.

    Не добавляет для фанов «МЮ» оптимизма и заявление, которое сделал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам касательно Поля Погба: «Он не может быть счастлив тем, что происходит с ним в этом клубе».

    «Моуринью, похоже, отдаляется от своей команды в надежде на то, что ему предоставят время и ресурсы, необходимые для изменений. На данный момент у него нет причин опасаться последствий своих решений. Руководство "Манчестер Юнайтед" подстелило для себя соломку, когда назначило Моуринью, и, к лучшему это или к худшему, похоже, готово на нее упасть», — пишет The Independent.

    Мелкие ссоры вместо харизмы

    «Моуринью перестал быть харизматичным. Теперь он предпочитает глупые, мелкие ссоры. Он выглядит устаревшим в том, как играет его команда по сравнению с другими», — отмечает экс-форвард сборной Англии Крис Саттон, передает BBC.

    «Не знаю, что с ним происходит. "Манчестер Юнайтед" взял его, чтобы он вернул клубу величие. Он потратил кучу денег, но вступает в спор с кем угодно», — подчеркнул еще один экс-форвард английской сборной Иан Райт.

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