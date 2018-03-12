Оланаре нравится слушать звучание русского языка

Нападающий, выступающий за «Амкар» на правах аренды, рассказал, что ему особенно нравится в России.

«Мне нравится язык. Я его не понимаю, но мне очень нравится слушать, как он звучит. Он звучит очень смешно и в то же время красиво. Стараюсь общаться со всеми. Находим способы коммуникации даже с теми, кто не понимает английский. С этим все хорошо, хоть я и не знаю русский.

Честно говоря, нет такого, чтобы я сел и начал учить русский. Может быть, это произойдет, если будет сильная потребность. Какие-то простые вещи я уже понимаю. Знаю приветствие, другие простые выражения: "Как дела? Нормально".

Какие-то отдельные слова я не всегда понимаю, но постоянно смотрю на партнеров. Ты ведь все равно находишься во взаимосвязи с командой, с каждым партнёром. Например, если я вижу, что кто-то кричит, то понимаю, что он открывается и хочет получить мяч», — цитирует форварда пресс-служба «Амкара».