Почеттино и «Тоттенхэм» должны благодарить «Ювентус»

Четверть часа, которые стоили успеха «Тоттенхэму»

«Тоттенхэм» доминировал на протяжении 80 минут первого матча и 86-ти минут — второго, забил три мяча, но все равно проиграл «Ювентусу» битву за путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Лондонцы завоевали симпатии многих нейтральных наблюдателей этой дуэли, проявили смелость в дуэли с мастодонтом Лиги чемпионов, но все равно уступили туринцам право быть представленными в восьмерке лучших клубов Европы. «Шпоры» не сохраняли концентрацию всего четверть часа в обоих поединках (если быть точным — 14 минут), в течение которых пропустили четыре гола, и как раз эта потеря фокуса на игре и стоила им успеха в противостоянии со «Старой Синьорой».

«Ювентус» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Тоттенхэм» Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над лондонским «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Уже сразу после жеребьевки возник вопрос, насколько сильны подопечные Маурисио Почеттино прежде всего ментально, чтобы компенсировать недостаток опыта и знаний, что такое плей-офф главного еврокубка, которых не занимать дружине Массимилиано Аллегри. Последняя была готова отдать инициативу сопернику, что сделала в обеих встречах, для чего обладает достаточной твердостью собственной обороны в широком смысле этого аспекта игры, ведь для победы ей не нужно доминировать на поле — ей «всего лишь» необходимо воспользоваться своими, пусть и немногочисленными шансами для взятия ворот, с чем у «Ювентуса» все в порядке. Два гола за девять минут в Турине и два гола за четыре минуты в Лондоне — вот и все, что сделали за оба матча «бьянконери» в атаке.

«Тоттенхэм» и Почеттино подвела нехватка опыта

Пресловутый опыт, о нехватке которого у «Тоттенхэма» говорили ранее и особенно сильно заговорили теперь, после его вылета из Лиги чемпионов, это не что-то абстрактное. Это как раз то самое умение вести себя так, как нужно в обеих фазах игры: и когда ты безудержно атакуешь и создаешь моменты, и когда переводишь дух, позволяя оппонентам атаковать тебя. «Шпоры» продемонстрировали, что это поведение на таком уровне им все еще чуждо: в первой фазе они упустили слишком много шансов у чужих ворот, во второй — не сумели обезопасить свои тылы от пропущенных мячей.

Когда после первого тайма при счете 1:0 казалось, что дело уже сделано, лондонцы просто не знали, как себя вести, потому что предстали перед дилеммой. Продолжать применять столь же активный прессинг, как и раньше, было чревато контратакой соперника и усталостью в конце поединка, тогда как отсиживаться глубоко в обороне — непривычное дело для нынешнего «Тоттенхэма», а значит обещало проблемы в своем воплощении. В итоге «Шпоры» не выбрали ни один из двух вариантов и попросту остановились, за что и были наказаны.

Именно в этот момент Аллегри и понял, что необходимо менять схему игры с 4-3-3 на 4-2-3-1: поясняя свое решение после поединка тренер признался, что посчитал это правильным временем, поскольку соперник начинал сдавать физически. В данном случае проявилась неопытность на таком уровне Почеттино, поскольку эту ситуацию должен был видеть и он сам, но не предпринял ни тактических, ни кадровых решений, которые бы помогли освежить и обезопасить собственные тылы. Забитые мячи «Ювентуса» в течение этих четырех минут стали следствием того, что «Тоттенхэм» просто не привык играть иначе в таких ситуациях, где его оборона остается высокой, а поскольку прессинг на чужой половине отсутствовал напрочь, гостям было куда легче создавать моменты.

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Выводы для Почеттино, от которых зависит его будущее

Учитывая длинную и уже ставшую классикой историю неудач «Шпор», только ленивый не говорит после этого матча о некой карме, из-за которой команда из Северного Лондона снова не смогла добиться своего. Не меньше людей спешит выразить жалость о том, как завоевавший симпатии коллектив поплатился буквально за четыре минуты расслабленности. Но для «Тоттенхэма» будет правильным не слушать ни одних, ни других, потому что в обоих случаях — это лишь нагромождение в себе образа неудачников, за которым нет светлого будущего.

Вместо этого Харри Кейну и компании необходимо не жалеть себя, о благодарить «Ювентусу» за этот урок, из которого каждый, кто причастен к событиям на поле, должен сделать выводы, и в первую очередь это должен сделать Почеттино, потому что именно от него главным образом зависит, правильные ли выводы в итоге сделают его подопечные. Это вывод о том, что нужно быть тактически гибким, даже порой наступая на горло собственной песне — читай, своему футбольному стилю. Это вывод о том, что нужно реагировать на замены своего визави, которые рискуют подорвать контроль игры, и, наконец, вывод о том, что если ты уже и пытаешься исправить ситуацию с помощью замен, то это нужно делать смелее, а не только двумя заменами, и быстрее, а не за пять минут до конца основного времени, когда выходит твой второй нападающий.

Слабость английского характера. «Ювентус» преподал урок «Тоттенхэму» Реакция СМИ на результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонцами и туринцами В конце концов, аргентинскому тренеру нужно сделать выводы не только ради будущего «Тоттенхэма», который, уступая в финансовом плане сразу нескольким клубам в Англии и Европе, возможно, так и не сможет сохранить и качественно усилить этот состав для настоящего успеха в Лиге чемпионов, но эти выводы ему также нужно сделать и ради собственного будущего. Потому что если даже «Шпоры» не смогут подняться на тот уровень, где пребывает «Ювентус», такой шанс в «Реале» или ПСЖ, которые, по слухам, проявляют к нему интерес, не получит и Почеттино, если не научится принимать такие же решения, как и Аллегри. А если и получит, то рискует потерпеть фиаско — Унаи Эмери подтвердит.