«Ювентус» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

Туринскийодержал гостевую победу над лондонским(2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 39-й минуте «шпоры» открыли счет. Алли выскочил на проникающий пас, нарвавшись на подкат Барцальи, а затем мяч отлетел к Триппьеру, который вместо удара прострелил на Сон Хын Мина, а кореец без сопротивления расстрелял ворота с рикошетом от Кьеллини.

На 64-й минуте итальянцы отыгрались. Дибала подключил справа Лихтштайнера, чья подача на Хедиру привела к скидке на Гонсало Игуаина, который подправил мяч в ворота «Тоттенхэма».

А три минуты спустя Санчес оставил свою зону, побежав накрывать Игуаина, но Гонсало развернулся и сделал проникающий пас на Пауло Дибалу, который выбежал на свидание с Льорисом, ударив в дальний угол.

В первом матче команды сыграли в Турине со счетом 2:2 и по сумме двух матчей «Ювентус» вышел в четвертьфинал.