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    «Ювентус» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

    Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол Англии Ювентус Футбол Италии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над лондонским «Тоттенхэмом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    На 39-й минуте «шпоры» открыли счет. Алли выскочил на проникающий пас, нарвавшись на подкат Барцальи, а затем мяч отлетел к Триппьеру, который вместо удара прострелил на Сон Хын Мина, а кореец без сопротивления расстрелял ворота с рикошетом от Кьеллини.

    На 64-й минуте итальянцы отыгрались. Дибала подключил справа Лихтштайнера, чья подача на Хедиру привела к скидке на Гонсало Игуаина, который подправил мяч в ворота «Тоттенхэма».

    А три минуты спустя Санчес оставил свою зону, побежав накрывать Игуаина, но Гонсало развернулся и сделал проникающий пас на Пауло Дибалу, который выбежал на свидание с Льорисом, ударив в дальний угол.

    В первом матче команды сыграли в Турине со счетом 2:2 и по сумме двух матчей «Ювентус» вышел в четвертьфинал.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
    «Тоттенхэм» (Англия) — «Ювентус» (Италия) — 1:2 (1:0)
    Голы: Сон Хын Мин, 39 (1:0). Игуаин, 64 (1:1). Дибала, 67 (1:2). «Тоттенхэм»: Ллорис, Триппьер, Санчес, Фертонген, Дэйвис, Дембеле, Дайер (Ламела, 74), Эриксен, Алли (Льоренте, 86), Кейн, Сон Хын Мин.«Ювентус»: Буффон, Барцальи, Бенатиа (Лихтштайнер, 61), Кьеллини, Сандру, Хедира, Пьянич, Матюиди (Асамоа, 60), Дибала, Игуаин (Стураро, 83), Дуглас Коста.Предупреждения: Фертонген, 28. Матюиди, 35. Пьянич, 44. Бенатиа, 49. Кьеллини, 53. Алли, 56. Дембеле, 88.
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