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    Ибрагимович готов вернуться в сборную Швеции

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    Златан Ибрагимович
    На фото:Златан Ибрагимович
    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что готов вернуться в сборную Швеции для участия в чемпионате мира-2018.

    Ибрагимович завершил международную карьеру после чемпионата Европы-2016, где шведы не смогли выйти из группы.

    «Это сложный вопрос, я хочу чувствовать, что могу показывать игру и вносить свой вклад. Я не хочу приезжать только потому, что я кто-то там. Но двери не закрыты. Скучаю по национальной команде. Когда ты играешь за сборную на протяжении 20 лет, а потом ты больше не в команде и видишь, как за нее играют другие, это очень тяжело», — цитирует 36-летнего форварда Goal.com.

    ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Швеции на групповом этапе сыграет с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.

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