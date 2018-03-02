Ибрагимович готов вернуться в сборную Швеции

Нападающий «Манчестер Юнайтед»заявил, что готов вернуться в сборную Швеции для участия в чемпионате мира-2018.

Ибрагимович завершил международную карьеру после чемпионата Европы-2016, где шведы не смогли выйти из группы.

«Это сложный вопрос, я хочу чувствовать, что могу показывать игру и вносить свой вклад. Я не хочу приезжать только потому, что я кто-то там. Но двери не закрыты. Скучаю по национальной команде. Когда ты играешь за сборную на протяжении 20 лет, а потом ты больше не в команде и видишь, как за нее играют другие, это очень тяжело», — цитирует 36-летнего форварда Goal.com.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Швеции на групповом этапе сыграет с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.