ПСЖ разгромил «Марсель» и вышел в полуфинал Кубка Франции

В матче 1/4 финала Кубка Францииодержал домашнюю победу над— 3:0.

Парижане открыли счет в добавленное к первому тайму время. Дракслер сыграл на Анхеля Ди Марию, который из-за пределов штрафной пробил с рикошетом от бедра Рами в левый угол ворот.

На 48-й минуте Берчиче прошёл слева и прострелил вдоль штрафной, Абденнур не смог перехватить мяч, который достался Ди Марии, а аргентинец расстрелял ближний угол ворот.

А на 81-й минуте Верратти закинул мяч на забежавшего в штрафную Дракслера, а немец скинул снаряд в сторону на Эдинсона Кавани, который отлично пробил в дальний угол.

Парижане вышли в полуфинал турнира. Ранее в эту стадию пробились аутсайдеры 3-го дивизиона «Ле Эрбье» и «Шамбли». В последней четвертьфинальной паре встретятся «Кан» и «Лион».

Отметим, «ПСЖ» играл без своего лидера Неймара. Бразилец получил травму голеностопа в воскресном матче чемпионата с «Марселем», который завершился с тем же счетом в пользу парижан.