Матюшенко: Переход Погребняка говорит, что у него есть мотивация

Гендиректор «Тосно»выразил уверенность, что форвардпринесет пользу команде.

Экс-игрок сборной России перешел в «Тосно» этой зимой на правах свободного агента.

«Павел – настоящий профессионал. Уверен, он поможет нашей команде, несмотря на то, что пока не набрал оптимальных кондиций.

Его приезд в "Тосно" говорит о том, что у него есть мотивация, и он не все сказал в российском футболе.

У нас всегда стоят максимальные задачи. Будем сражаться за Кубок России, а в чемпионате нужно остаться в премьер-лиге, избежав переходных матчей», — цитирует официальный сайт «Тосно» Матюшенко.