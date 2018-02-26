Беляев: До РФПЛ говорили, что я «бездарь, бестолочь, необучаемый»

Защитник тульского «Арсенала»рассказал, как относится к критике.

«С точки зрения здоровья все было отлично. Травмы не в счет. Про меня говорили, что я не жилец в футбольном смысле. Пока не попал в Премьер-лигу, твердили: "Да он бездарь, бестолочь, необучаемый". Сейчас таких разговоров я не слышу. Относился к этому с улыбкой, близко к сердцу не принимал. Делал свое дело, что и вылилось в сегодняшние результаты.

На любую, даже жесткую критику всегда реагировал спокойно. Это приобретенный навык. Таким не рождаются», — цитирует Беляева «Чемпионат».

Беляев перешел в «Арсенал» из «Шинника» в 2016 году. 26-летний футболист ранее также выступал за «Локомотива», брянское «Динамо», владимирское «Торпедо» и «Ростов».