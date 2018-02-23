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    Семин восхищен работой Симеоне

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    Юрий Семин
    На фото:Юрий Семин
    Онлайн: Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2017/2018Завершен
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где «железнодорожники» встретятся с «Атлетико».

    «Первое, о чем я подумал после жеребьевки, – на сегодняшний момент мы готовимся к "Спартаку". Для нас первая игра – самая важная. Потом обязательно будем думать об "Атлетико", это один из мировых топ-клубов, который имеет свой стиль игры.

    Команда очень мощно физически выглядит. Могу сказать, что это будет для нас хороший тест, который мы должны будем выдержать. Это хороший стимул для игроков, которые выйдут против лучших футболистов мира.

    Мы для болельщиков привезли такую команду – у нас на игру соберется полный стадион! "Атлетико" – один из ведущих клубов.

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    Диего Симеоне вызывает у меня очень большое восхищение. Если Гвардиола нашел в футболе совершенно другое направление, то Диего Симеоне пошел в противовес, он по-своему видит футбол», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

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