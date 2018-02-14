«Реал» — «ПСЖ»: матч начнется в 22:45

В 22:45 в Мадриде начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ».

На самой ранней стадии плей-офф сойдутся одни из самых богатых команд мира, укомплектованных ведущими игроками современности.

Команды по-разному проводят сезон. Если «ПСЖ» безоговорочный лидер в чемпионате Франции — 12 очков преимущества над вторым местом, то «Реал» внутренний чемпионат практически завалил.

Надежд на чемпионство у команды Зидана нет точно — «Барселона» убежала на 17 очков, и даже одна игра в запасе едва ли может греть мадридцев. Более того, даже до второго места — 10 баллов.

В 10 последних матчах «Реал» набрал 60% очков, забил 27 голов и 13 пропустил. Кроме того, собрал 16 желтых карточек и 0 красных.

«Реал» — ПСЖ: Дуэль истины для Зидана и Эмери

У «ПСЖ» картина такая: 73% очков, 25 мячей вколотили, 12 достали. Было получено 11 «горчичников» и две красные карточки.

Отметим, что «Реал» в этих играх чаще всего забивал с 76 по 90 минуты: на этот отрезок пришлось 10 голов, т.е. больше трети. Но в этот же период мадридцы больше всего и пропускают — 5.

У «ПСЖ» распределение более гладкое. Тем не менее, забитых мячей больше всего тоже в последние 15 минут, а вот пропускают парижане чаще в первые 15 минут встречи — 4 мяча в последних 10 играх.

Прогноз на матч «Реал» — «ПСЖ» читайте на LiveSport.Ru.

В России матч покажет «Матч ТВ», старт трансляции в 22:45. За ходом игры так же можно следить на LiveCup.Run.