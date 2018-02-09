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    Агент: Вериссимо не перейдет в «Спартак»

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    Лукас Вериссимо
    На фото:Лукас Вериссимо
    Представитель защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо Апаресиду Инасиу заявил, что трансфер его клиента в «Спартак» не состоится.

    Инасиу сообщил «Спорт-Экспрессу», что несколько дней назад прилетел в Москву, однако переговоры по трансферу так и не продвинулись.

    «Мы с моим партнером Маркосом Рибейру несколько дней назад прилетели в Москву, чтобы завершить переговоры по трансферу Вериссимо в "Спартак". Но в Москве выяснилось, что переговоры с "Сантосом" и нами от имени "Спартака" вел неавторизованный клубом посредник – итальянский агент Марко Трабукки", — рассказал Инасиу.

    'Мы возвращаемся в Бразилию, Вериссимо в Спартак не перейдет', — подытожил агент.

    Ранее сообщалось о том, что 'Сантос' согласился продать Вериссимо за 7,5 миллиона евро, однако позже выяснилось, что трансфер затягивается.

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