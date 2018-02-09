Агент: Вериссимо не перейдет в «Спартак»

Представитель защитниказаявил, что трансфер его клиента вне состоится.

Инасиу сообщил «Спорт-Экспрессу», что несколько дней назад прилетел в Москву, однако переговоры по трансферу так и не продвинулись.

«Мы с моим партнером Маркосом Рибейру несколько дней назад прилетели в Москву, чтобы завершить переговоры по трансферу Вериссимо в "Спартак". Но в Москве выяснилось, что переговоры с "Сантосом" и нами от имени "Спартака" вел неавторизованный клубом посредник – итальянский агент Марко Трабукки", — рассказал Инасиу.

'Мы возвращаемся в Бразилию, Вериссимо в Спартак не перейдет', — подытожил агент.

Ранее сообщалось о том, что 'Сантос' согласился продать Вериссимо за 7,5 миллиона евро, однако позже выяснилось, что трансфер затягивается.