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    «Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом»

    Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 1/16 финала «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Кардиффом» — 2:0.

    Счет на 8-й минуте Кевин Де Брёйне со стандарта неожиданно для хозяев пробил низом в ближний угол, мяч идеально прошёл под стенкой из игроков валлийской команды.

    На 37-й минуте Данило сыграл по флангу на свободного Бернарду Силву, который сделал отличный навес на границу вратарской, где защитники потеряли Рахима Стерлинга, а тот ударом головой вколотил мяч в девятку.

    На 2-й компенсированной ко второму тайму минуте с поля был удален игрок хозяев поля Джо Беннетт,? получивший вторую желтую карточку.

    Отметим, что соперник команды Хосепа Гвардиолы станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 29 января.

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