«Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом»

В матче 1/16 финалаодержал гостевую победу над— 2:0.

Счет на 8-й минуте Кевин Де Брёйне со стандарта неожиданно для хозяев пробил низом в ближний угол, мяч идеально прошёл под стенкой из игроков валлийской команды.

На 37-й минуте Данило сыграл по флангу на свободного Бернарду Силву, который сделал отличный навес на границу вратарской, где защитники потеряли Рахима Стерлинга, а тот ударом головой вколотил мяч в девятку.

На 2-й компенсированной ко второму тайму минуте с поля был удален игрок хозяев поля Джо Беннетт,? получивший вторую желтую карточку.

Отметим, что соперник команды Хосепа Гвардиолы станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 29 января.