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    Примера. «Реал» в гостях у «Валенсии», «Барселона» примет «Алавес»

    Обзор матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу

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    С 26 по 29 января в испанской Примере пройдут матчи 21-го тура. Центральным событием станет встреча «Валенсии» и «Реала» на «Месталье».

    «Атлетик» – «Эйбар» 1:1

    «Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром» в домашнем матче 21-го тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла в Бильбао, завершилась со счетом 1:1.

    Ариц Адурис вывел хозяев поля вперед на 50-й минуте. Гости восстановили паритет на 73-й минуте усилиями Энрике Гарсии.

    Беспроигрышная серия «басков» в чемпионате Испании достигла десяти матчей.

    В турнирной таблице «Атлетик» занимает десятое место (27 очков), а «Эйбар» — седьмое (29 очков).

    Чемпионат Испании. 21-й тур
    «Атлетик» — «Эйбар» — 1:1 (0:0)
    Голы: 1:0 – 50 Адурис, 1:1 – 73 Кике.«Атлетик»: Яго Эррерин, Нуньес, Саборит, Иньиго Лекуэ, Эчейта, Рауль Гарсия (Сабин Мерино, 70), Микель Рико (Беньят, 79), Сусаета (Микель Весга, 88), Итурраспе, Иньяки Уильямс, Адурис.«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Рамис, Жунка (Капа, 79), Иван Алехо (Шарлес, 62), Диоп, Инуи, Орельяна, Эскаланте, Пенья, Кике.

    «Депортиво» – «Леванте»

    27 января, 15:00 мск

    «Валенсия» – «Реал»

    27 января, 18:15 мск

    «Малага» – «Жирона»

    27 января, 20:30 мск

    «Вильярреал» – «Реал Сосьедад»

    27 января, 22:45 мск

    «Леганес» – «Эспаньол»

    28 января, 14:00 мск

    «Атлетико» – «Лас-Пальмас»

    28 января, 18:15 мск

    «Севилья» – «Хетафе»

    28 января, 20:30 мск

    «Барселона» – «Алавес»

    28 января, 22:45 мск

    «Сельта» – «Бетис»

    29 января, 23:00 мск

    Повторенье – мать мученья«Депортиво» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч 21-го тура испанской Ла-Лиги 27 января
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