Дзюба на распутье

Очевидно, чтонападающий, забивший всего 1 гол в первой части сезона, совершенно не нужен. По информации колумниста «Спорт-Экспресса», наставник «Зенита» не разговаривал с, прежде чем не взять их на сбор, и они узнали об этом из прессы.

Сам клуб, впрочем, выступил с официальным опровержением этой информации. Вот только можно ли верить питерцам? Потому что информацию о своих проблемах со здоровьем прокомментировал сам Дзюба, выложив в историях своего инстаграм-аккаунта видео с хештегами #ЗдоровКакЛев и #ГотовНаВсе100, на котором он занимается в спортзале и тягает штангу.

«Локомотив»

Минус Дзюба и Шатов? Нескучный январь Манчини Свершившиеся и потенциальные трансферы второй команды чемпионата России Железнодорожники, на старте сезона, когда серьезную травму получил Ари, испытывали проблемы с линией атаки и габаритный форвард вроде Дзюбы им бы очень приходился, тем более что Артем мог перебраться в «Локо» летом, но не договорился о зарплате.

Но по ходу первого круга внезапно обрел вторую молодость Джефферсон Фарфан, начали забивать Эдер и Мануэл Фернандеш, а к зимним сборам возвращается в строй и Ари. Так что свои потребности в форвардах Юрий Семин временно закрыл.

Вариант с переходом Дзюбы в «Локо» имеет право на жизнь, только если Эдер будет досрочно возвращен «Лиллем» из аренды.

Анатолий Мещеряков Председатель совета директоров «Локомотива» Нужны ли «Локомотиву» Дзюба и Шатов? Даже не рассматривали этот вопрос. Фамилии данных игроков при рассмотрении различных наших планов не звучали

«Краснодар»

Успеть за уходящим поездом. Зима «Зенита» Все о подготовке «Зенита» к весенней части сезона Главный тренер «быков» Игорь Шалимов говорил о готовности работать с Артемом Дзюбой, кубанский клуб не против рассмотреть вариант с арендой.

В краснодарской команде нет нападающего подобного типа, что позволило бы существенно разнообразить игру подачами с флангов. Однако переход возможен только после того, как решится судьба Федора Смолова, который может отправиться в «Вест Хэм».

Игорь Шалимов Главный тренер «Краснодара» Дзюба мне нравится. С Артемом бы мы разнообразили игру в атаке за счет подач с флангов. Футболисты, попадая к нам в команду, прибавляют. Если не Дзюба, то будет играть Игнатьев. У Дзюбы непростой характер? Это у меня непростой характер. А я с любым характером справлюсь.

По информации известного инсайдера, «Зенит» хотел обменять Дзюбу в «Краснодар» на Смолова с доплатой. Кубанцы в свою очередь хотел провести две параллельные сделки.

Если «Зенит» приобретает Смолова за те деньги, за которые готов продать игрока «Краснодар», то «Краснодар» готов был рассмотреть аренду Дзюбы с его выкупом. Взаимопонимания команды не нашли.

ЦСКА

Из всей группы лидеров, армейскому клубу Дзюба нужнее всего — проблемы с форвардами преследуют ЦСКА уже не первый сезон.

К тому же, армейцы, пусть они и играют не совсем в тот футбол, к которому привык Дзюба, используют двух форвардов, один из которых по идее должен цепляться за мячи.

И, хотя информация о возможности перехода Дзюбы в ЦСКА мелькала в СМИ, владелец армейского клуба Евгений Гинер недвусмысленно прокомментировал ее: «Воспитанники "Барселоны" в "Реал" не переходят».

Да и фанаты ЦСКА вряд ли будут рады увидеть бывшего спартаковца в своей команде.

«Уфа»

Наиболее вероятным из всех называемых вариантов на данным момент выглядит «Уфа». Первым о варианте арендой в башкирском клубе рассказал комментатор Геннадий Орлов, который, как обычно, в курсе происходящего в стане сине-бело-голубых.

По словам Орлова, у форварда есть вариант с приглашающей его «Уфой», где работает Сергей Семак, который прекрасно знает Дзюбу и даст ему возможность играть.

Представители уфимского клуба опровергать или подтверждать эту информацию не стали, что тоже намекает на идущие переговоры.

Шамиль Газизов Генеральный директор «Уфы» Футболист такого уровня мог бы стать большим приобретением для нашего клуба. Такой клуб, как «Уфа», однозначно был бы заинтересован в Артеме. Он усилил бы наш клуб, однозначно. Ведутся ли переговоры по Дзюбе? Пока не буду комментировать.

«Арсенал» Тула

Еще один вариант аренды из нижней половины таблицы, который может устроить Дзюбу.

Финансовые возможности туляков несколько выше, чем у «Уфы», к тому же у наставника «Арсенала» Миодрага Божовича с Артемом, должны были остаться хорошие отношения еще со времен совместной работы в «Ростове».

Миодраг Божович Главный тренер «Арсенала» Разговоров не было. Но я бы хотел видеть Дзюбу в своей команде сейчас. Это 100 процентов. Готов ему помочь, вывести его на прежний уровень. У каждого игрока бывают спады. Но тут нужен индивидуальный подход. Считаю, у нас Дзюба показал бы свои лучшие качества, здорово бы себя проявил. У меня вообще никаких сложностей с ним не возникало. Он веселый парень, но и очень хороший нападающий. Нам было комфортно работать. Место хватало и юмору, и работе

Заграница нам поможет

Журналист «Спорт-Экспресс» Сергей Егоров поделился информацией о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в зарубежный клуб.

По Зениту.

У Дзюбы есть вариант с Ренном + 2 турецких клуба. — Сергей Егоров (@EgorovSA) 15 января 2018 г.

Одним из турецких клубов является «Бешикташ», вторым — «Фенербахче». Звучит неплохо, но в Турции, где есть лимит на легионеров, Дзюбе придется бороться за место в составе.

«Зенит-2»

Последний вариант, на случай если никуда нападающего пристроить не удастся. Пессимистичный сценарий, но попасть в сборную из ФНЛ возможно — прецеденты уже были.

Кстати, в ФНЛ играет и «Енисей», с главным тренером которого Дмитрием Аленичевым, у Дзюбы по-прежнему отличные отношения.

Итог

Где же окажется в итоге Артем Дзюба? В «Спартак» он не вернется — это просто спровоцирует массовые беспорядки в столице. Армейцы его не примут, «Локомотиву» он не очень нужен. Да и не стал бы «Зенит» продавать форварда ни в в ЦСКА, ни железнодорожникам.

«Краснодар» не отказался бы от Артема, но вряд ли «Зенит» решит усилить прямого конкурента, не получив замен ничего.

Зарубежный клуб мог бы стать для бомбардира новым вызовом, но слишком долго почивал Артем на лимитных лаврах, и нет уверенности, что выдержит честную и серьезную конкуренцию.

К тому же игрок, по сообщениям инсайдеров, склоняется к продолжению карьеры в России, чтобы, выступая в родном чемпионате на глазах главного тренера сборной, попытаться завоевать место в сборной на ЧМ-2018

Клубы из нижней половины таблицы, конечно, не потянут ни трансфер Артема Дзюбы ни его зарплату — порядка 3,3 миллиона евро в год.

Но если удастся выбить вариант аренды, при котором большую часть зарплаты будет платить питерский клуб, то форвард вполне может завершить сезон в «Уфе» (более вероятно или тульском «Арсенале» (менее вероятно).

Удастся ли ему перезапустить карьеру? Сам Артем выглядит очень целеустремленно.