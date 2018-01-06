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    Моуринью припомнил Конте историю с договорными матчами

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    Жозе Моуринью (справа) и Антонио Конте
    На фото:Жозе Моуринью (справа) и Антонио Конте
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 3-го раунда Кубка Англии против «Дерби Каунти» (2:0) ответил на слова менеджера «Челси» Антонио Конте.

    Говоря о своей спокойной манере поведения во время матчей, португалец заявил: «Если я не веду себя как клоун на бровке поля, значит потерял страсть к игре?». Английские СМИ предположили, что Моуринью имел в виду Конте. Итальянский специалист ответил на это: «Ему следует посмотреть на себя в прошлом, может, он говорил о себе?».

    «Единственное, о чем я хочу сказать, чтобы положить конец этой истории: да, я совершал ошибки в прошлом, находясь у поля. Я буду совершать меньше ошибок, но все же буду. Чего со мной не случалось и не случится никогда, так это дисквалификации за договорные матчи», – сказал Моуринью, чьи слова приводит Goal.com.

    Напомним, что в сезоне-2012/13, когда Конте тренировал «Ювентус», его дисквалифицировали на четыре месяца за то, что в 2011 году, будучи тренером «Сиены», он не сообщил о договорном матче. В 2016 году итальянца оправдали.

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