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    Конте: «Челси» поборется за место в ЛЧ

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    Антонио Конте
    На фото:Антонио Конте
    Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Сток Сити» (5:0).

    «Сегодня мы продемонстрировали отличный футбол, мощно начали игру и постарались забить ранний гол. В матчах такого рода это меняет планы соперника и, соответственно, значительно упрощает нашу задачу.

    Мы начали сильно и с огромным желанием победить. Я доволен выступлением всех своих игроков и тем, что мы сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы находимся в хорошей форме.

    Я прибег к ротации и уверен, что могу полностью рассчитывать как на тех, кто регулярно появляется на поле, так и на тех, у кого нет постоянной игровой практики.

    Мората? Жаль, что ему не удалось забить, поскольку голы для нападающих всегда важны. Тем не менее я больше беспокоюсь тогда, когда атакующие игроки не создают моменты. В сегодняшнем матче Альваро хорошо открывался и оказывался в нужном месте. В выездной игре против "Стока" он отметился хет-триком, но для меня намного важнее то, что мои игроки создают возможности для взятия ворот

    Мы продолжим работать в таком же духе и совершенствоваться. Я уверен, что такое завершение года стало отличным подарком для меня, для клуба и для всех наших болельщиков. Это был фантастический год, который с первой попытки принес нам чемпионство в таком сложном чемпионате, как Премьер-лига. Я навсегда запомню этот год.

    Нам предстоит провести пять сложных месяцев, в которые мы будем бороться за место в Лиге чемпионов. Сделать это будет нелегко. "МанСити" имеет большой отрыв от других команд. Я не могу сказать, чем закончится чемпионат, но мы будем стремиться к победе в каждом матче и стараться постоянно оказывать давление на команды, которые опережают нас», — цитирует Конте клубная пресс-служба.

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