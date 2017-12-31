Конте: «Челси» поборется за место в ЛЧ

Главный тренер «Челси»подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Сток Сити» ( 5:0 ).

«Сегодня мы продемонстрировали отличный футбол, мощно начали игру и постарались забить ранний гол. В матчах такого рода это меняет планы соперника и, соответственно, значительно упрощает нашу задачу.

Мы начали сильно и с огромным желанием победить. Я доволен выступлением всех своих игроков и тем, что мы сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы находимся в хорошей форме.

Я прибег к ротации и уверен, что могу полностью рассчитывать как на тех, кто регулярно появляется на поле, так и на тех, у кого нет постоянной игровой практики.

Мората? Жаль, что ему не удалось забить, поскольку голы для нападающих всегда важны. Тем не менее я больше беспокоюсь тогда, когда атакующие игроки не создают моменты. В сегодняшнем матче Альваро хорошо открывался и оказывался в нужном месте. В выездной игре против "Стока" он отметился хет-триком, но для меня намного важнее то, что мои игроки создают возможности для взятия ворот

Мы продолжим работать в таком же духе и совершенствоваться. Я уверен, что такое завершение года стало отличным подарком для меня, для клуба и для всех наших болельщиков. Это был фантастический год, который с первой попытки принес нам чемпионство в таком сложном чемпионате, как Премьер-лига. Я навсегда запомню этот год.

Нам предстоит провести пять сложных месяцев, в которые мы будем бороться за место в Лиге чемпионов. Сделать это будет нелегко. "МанСити" имеет большой отрыв от других команд. Я не могу сказать, чем закончится чемпионат, но мы будем стремиться к победе в каждом матче и стараться постоянно оказывать давление на команды, которые опережают нас», — цитирует Конте клубная пресс-служба.