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    «Рома» упустила победу над «Сассуоло»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 19-го тура итальянской Серии А римская «Рома» на своем поле сыграла вничью с «Сассуоло» — 1:1.

    Хозяева открыли счет на 31-й минуте. Перотти слева покатил мяч на Шика, последовал короткий пас на Джеко, а затем на Лоренцо Пеллегрини, который ударом с двенадцати метров поразил ворота.

    На 78-й минуте счет сравнялся. Пелузо слева навесил на Симоне Миссироли, который с семи метров головой вколотил мяч в ближний угол. Алисон допрыгнул до футбольного снаряда, но отбить его не сумел.

    «Рома» после этого матча на 4-м месте с 39 очками, а «Сассуоло» на 14-м месте — 21 очко.

    Другие результаты

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    «Беневенто» – «Кьево» 1:0
    «Болонья» – «Удинезе» 1:2
    «Сампдория» – СПАЛ 2:0
    «Торино» – «Дженоа» 0:0

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