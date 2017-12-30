«Рома» упустила победу над «Сассуоло»

В матче 19-го тура итальянской Серии А римскаяна своем поле сыграла вничью с— 1:1.

Хозяева открыли счет на 31-й минуте. Перотти слева покатил мяч на Шика, последовал короткий пас на Джеко, а затем на Лоренцо Пеллегрини, который ударом с двенадцати метров поразил ворота.

На 78-й минуте счет сравнялся. Пелузо слева навесил на Симоне Миссироли, который с семи метров головой вколотил мяч в ближний угол. Алисон допрыгнул до футбольного снаряда, но отбить его не сумел.

«Рома» после этого матча на 4-м месте с 39 очками, а «Сассуоло» на 14-м месте — 21 очко.

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«Беневенто» – «Кьево» 1:0

«Болонья» – «Удинезе» 1:2

«Сампдория» – СПАЛ 2:0

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