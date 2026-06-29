Восходящая звезда среднего веса UFC Шара Буллет считает действующего чемпиона их дивизиона Шона Стрикленда трусом.

Шон Стрикленд globallookpress.com

«Стрикленд просто домашний питомец, который изображает из себя большого героя в своем зале, где-то играет в героя. Например, если бы ему сейчас сказали: езжай драться в Азербайджан, он бы не поехал. Просто потому, что он боится. Он не уедет из Америки.

И если бы нам пришлось драться, он бы сказал приезжать в Америку, зная, что сейчас, в данный момент, мне трудно получить визу для поездки в его страну. Так что он просто останется чемпионом внутри своей страны.

Если вы скажете ему: приезжай в Абу-Даби, он, скорее всего, будет ходить с пятью охранниками, но даже в этом случае вряд ли поедет. Они говорят: я не поеду, и точка, я американец, буду драться только здесь, в США», — добавил Шарабутдин.