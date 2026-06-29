По словам действующей чемпионки PFL в полулегком весе Крис Сайборг, титульный поединок Кайлы Харрисон против Аманды Нуньес в женском легчайшем дивизионе UFC может состояться в сентябре.

Кайла Харрисон globallookpress.com

«Я слышала, что они, возможно, будут драться в сентябре, Аманда и Кайла могут встретиться на турнире в Лос-Анджелесе.

Не уверена, что все достоверно, но я слышала какие-то сплетни об этом поединке. Кайла перенесла операцию и долго восстанавливалась. Так что я с нетерпением жду их боя»

Изначально поединок Харрисон против Нуньес был запланирован в январе на турнире UFC 324. Однако Кайла внезапно получила травму шеи на тренировке, вследствие чего противостояние пришлось отложить на неопределенный срок.