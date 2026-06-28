Восходящая звезда среднего веса UFC Шара Буллет заявил о желании подраться с бывшим чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.

Шара Буллет globallookpress.com

«Адесанья стал бы хорошим соперником для меня, он великий боец. Он быстрый, у него хорошая физическая форма, он высокий, очень интересный стилистически, и он еще не так стар. Для меня это был бы захватывающий бой, но если мне нужно будет уступить этот бой моему брату Абусу Магомедову, я так и сделаю»

Шара Буллет на прошедшем турнире UFC Baku одержал победу единогласным решением судей над Мишелем Перейрой. До этого россиянин аналогичным образом одолел Марка-Андре Баррио. Всего в активе Шарабутдина Магомедова 17 побед и одно поражение в карьере.