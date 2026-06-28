Российский боец ММА Александр Шаблий хочет во второй раз подраться за пояс PFL в легком весе с Усманом Нурмагомедовым после победы над Алфи Дэвисом, о чем намекнул в своих соцсетях.

Усман Нурмагомедов globallookpress.com

«Мы сделал это. Мои амбиции все те же. Я здесь ради чемпионского титула. Увидимся на вершине»

На минувшем турнире PFL в Сан-Диего россиянин одолел единогласным решением судей представителя Великобритании Алфи Дэвиса по итогам трех раундов.

До этого Шаблий потерпел поражение в первом поединке от Усмана Нурмагомедова по очкам в сентябре 2024 года. Всего в активе Александра 29 боев в ММА. На его счету 25 побед и 4 поражения.