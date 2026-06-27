Исраэль Адесанья рассказал, за счет чего Конор Макгрегор способен снова побить Макса Холлоуэя в рамках ответного поединка на UFC 329 11 июля.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Конор может устать, он тяжелеет уже в первом и втором раундах, но я не думаю, что Макс устанет. Если Макгрегор пойдет в партер, это может стать решающим фактором в этом бою. Но опять же, Макс только что был в гуще событий. Он только начал проявлять активность, а Конор не дрался с тех пор, как провел бой с Дастином Порье в 2021 году. Он не верит в застой в клетке, я это знаю. Но реальность есть реальность»

Первый поединок Макгрегора и Холлоуэя прошел в 2013 году. Тогда Конор выиграл единогласным решением судей, благодаря тотальному контролю в партере на протяжении всех трех раундов.