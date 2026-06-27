Седьмой номер рейтинга среднего дивизиона UFC Энтони Эрнандес проведет поединок против Грегори Родригеса. Их противостояние станет главным событием вечера на турнире в Сакраменто 22 августа.

Энтони Эрнандес globallookpress.com

Эрнандес еще недавно шел на серии из восьми выигранных поединков подряд. Однако в феврале потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от Шона Стрикленда.

Родригес на данный момент располагается на девятой позиции в рейтинге средневесов. «Робокоп» выиграл 3 последних боя. В недавнем из них бразилец нокаутировал в реванше Брунно Феррейру в первом раунде.

Ранее он одолел единогласным решением судей представителя России Романа Копылова. До этого также финишировал в первом раунде Джека Херманссона.