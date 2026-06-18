Известный спортивный комментатор Джо Роган назвал турнир UFC в Белом доме величайшим за всю историю ММА.

Джо Роган globallookpress.com

«Это величайшее событие. Это был самый безумный опыт за все мои 20 с лишним лет комментирования единоборств. Ничто даже близко не сравнится. Это была величайшая ночь боев за всю историю, и это была единственная ночь в истории этого вида спорта, когда все бои закончились нокаутом. Все до единого, семь боев. Все они закончились нокаутом, чего никогда не случалось. Беспрецедентно. Для тех, кто никогда раньше не смотрел бои UFC, это был идеальный опыт — увидеть все это в Белом доме, это было круто»

Турнир UFC в Белом доме состоялся 15 июня в честь 250-летия независимости США. В главном бою вечера Джастин Гейджи одолел техническим нокаутом Илию Топурию, отобрав у него титул в легком весе.