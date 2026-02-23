Новый чемпион UFC в наилегчайшем весе Джошуа Ван удивлен тем, что промоушен заменил ему соперника для первой защиты титула. По словам представителя Мьянмы, он должен был драться против Манеля Капа, а не Татсуро Таиры.

Джошуа Ван globallookpress.com

«Когда я был в Калифорнии, меня срочно вызвали, потому что бой Кайлы Харрисон с Амандой Нуньес сорвался. Мне предложили приехать через две недели, и я сразу согласился.

Они позвонили Манелю Капу, но он сказал, что не сможет приехать. Тогда Мик Мейнард с моими менеджерами спросили: кого ты хочешь видеть следующим соперником, Манеля или Таиру? Я выбрал Манеля.

Но через пару дней они сказали, что моим оппонентом будет Тайра. Мы переписывались. Я согласился, но, видимо, с его стороны что-то произошло. В UFC выбрали Таиру», — добавил Ван.