Претендент на временный титул UFC в легком весе Пэдди Пимблетт, родившийся в Ливерпуле, на пресс-конференции перед поединком с Джастином Гейджи ответил на вопрос о том, кого он ненавидит больше: своего конкурента по дивизиону Армана Царукяна или «Манчестер Юнайтед».

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Ох, это очень сложный вопрос, я ненавижу их обоих. Но все-таки Армана Царукяна я ненавижу куда больше. Он постоянно несет какую-то чушь обо мне, говорит много неприятных слов в мой адрес. Со стороны "Манчестер Юнайтед" я такого не наблюдал»

Бой Пимблетта и Гейджи возглавит турнир UFC 324 в Лас-Вегасе, который пройдет 25 января. В со-главном событии в легчайшем весе встретятся Шон О’Мэлли и Сонг Ядонг. Также в карде примут участие 3 россиянина: Никита Крылов, Умар Нурмагомедов и Андрей Пуляев.