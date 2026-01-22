Глава UFC Дана Уайт сообщил, что чемпионку лиги в женском легчайшем весе Кайлу Харрисон не станут лишать пояса из-за срыва поединка на UFC 324.  А ее бой с Амандой Нуньес будет перенесен на другую дату.

Аманда Нуньес и Кайла Харрисон
Аманда Нуньес и Кайла Харрисон globallookpress.com

«Это величайший женский бой в истории.  Нельзя просто взять и выставить на него кого-то другого.  Нужно дождаться, когда Кайла будет готова провести бой.  С Амандой Нуньес приятно работать.  У нас с ней прекрасные отношения с самого первого дня.  С ней очень легко работать.  Операция у Кайлы Харрисон прошла хорошо.  Она должна полностью восстановиться, и тогда мы сможем провести данный поединок в этом году»

Напомним, что Харрисон на прошлой неделе снялась с поединка против Нуньес из-за перелома шеи, полученного на тренировке.