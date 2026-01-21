Пятый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Пэдди Пимблетт заявил, что отправит Джастина Гейджи на пенсию в их очном поединке в эти выходные.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Мне жаль, что именно я отправлю Гейджи на пенсию. Если бы кто-то сказал пять лет назад, что Пэдди Пимблетт отправит Джастина на пенсию, над ним бы посмеялись. Но именно это и произойдет. Гейджи один из моих любимых бойцов. Я бы с удовольствием посмотрел, как он побьет Дэна Хукера. Думаю, это было бы весело. Надеюсь, этот бой состоится, и он не завершит карьеру»

Бой Гейджи и Пимблетт пройдет 24 января в рамках противостояния за временный титул UFC в легком весе. Накануне тренер Джастина сказал, что, если его подопечный проиграет, он завершит карьеру в ММА.