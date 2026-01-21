Пятый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Пэдди Пимблетт заявил, что отправит Джастина Гейджи на пенсию в их очном поединке в эти выходные.

Пэдди Пимблетт
Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Мне жаль, что именно я отправлю Гейджи на пенсию.  Если бы кто-то сказал пять лет назад, что Пэдди Пимблетт отправит Джастина на пенсию, над ним бы посмеялись.  Но именно это и произойдет.  Гейджи один из моих любимых бойцов.  Я бы с удовольствием посмотрел, как он побьет Дэна Хукера.  Думаю, это было бы весело.  Надеюсь, этот бой состоится, и он не завершит карьеру»

Бой Гейджи и Пимблетт пройдет 24 января в рамках противостояния за временный титул UFC в легком весе.  Накануне тренер Джастина сказал, что, если его подопечный проиграет, он завершит карьеру в ММА.