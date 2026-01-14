Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведет очередной поединок против Джо Пайфера. Их противостояние станет главным событием вечера на турнире в Сиэтле 28 марта.

Исраэль Адесанья globallookpress.com

Исраэль на данный момент располагается на шестой строчке в рейтинге весовой категории до 84 кг. К этой встрече новозеландец подошел на серии из трех поражений подряд.

В предыдущем поединке «Иззи» был нокаутирован во втором раунде Нассурдином Имавовым. До этого он проиграл сабмишном Дрикусу Дю Плесси и уступил по очкам Шону Стрикленду.

Пайфер занимает 15-ю строчку, замыкая рейтинг средневесов. В предыдущем поединке Джо одолел удушающим приемом Абусупьяна Магомедова.