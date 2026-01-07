Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье бросил вызов своему извечному сопернику Джонсу Джонсу на борцовский поединок в лиге RAF.

Даниэль Кормье
Даниэль Кормье globallookpress.com

«Говорю вам, в какой-то момент Real American Freestyle увидит меня и Джона Джонса, и я разнесу его так, что вы просто не поверите.  Я до сих пор в оптимальной форме.  Я все еще тренирую борцов каждый божий день»

Кормье завершил профессиональную карьеру бойца в августе 2020 года, проиграв единогласным решением судей в третьем поединке Стипе Миочичу в битве за титул чемпиона в тяжелом весе.

Даниэль в смешанных единоборствах выиграл 22 раза и потерпел 3 поражения.  Также в его активе есть один несостоявшийся бой.  Сейчас Кормье является спортивным комментатором UFC.