Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье бросил вызов своему извечному сопернику Джонсу Джонсу на борцовский поединок в лиге RAF.

Даниэль Кормье globallookpress.com

«Говорю вам, в какой-то момент Real American Freestyle увидит меня и Джона Джонса, и я разнесу его так, что вы просто не поверите. Я до сих пор в оптимальной форме. Я все еще тренирую борцов каждый божий день»

Кормье завершил профессиональную карьеру бойца в августе 2020 года, проиграв единогласным решением судей в третьем поединке Стипе Миочичу в битве за титул чемпиона в тяжелом весе.

Даниэль в смешанных единоборствах выиграл 22 раза и потерпел 3 поражения. Также в его активе есть один несостоявшийся бой. Сейчас Кормье является спортивным комментатором UFC.