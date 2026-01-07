Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Джон Джонс не против закончить вражду с самым принципиальным соперником Даниэлем Кормье и подружиться с ним.

Джон Джонс globallookpress.com

«Очевидно, что у нас с Кормье непростая история. Я знаю, что он меня недолюбливает, мы дважды его побеждали, но я думаю, что его приезд в Таиланд и участие в съемках со мной на шоу ALF MMA стали бы для нас отличной возможностью наладить наши испорченные отношения и подружиться»

Джонс и Кормье дважды друг с другом дрались за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. «Баунс» выиграл оба поединка.

В первом противостоянии он победил единогласным решением судей. В реванше Джон нокаутировал Кормье, нанеся хай-кик и добив оппонента на канвасе.