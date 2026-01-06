Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Шон О’Мэлли может завершить карьеру в смешанных единоборствах в 2026 году.

«Я уже готовлюсь к бою с Петром Яном. Я знаю, что не могу не думать о Сонге Ядонге. Я не боюсь Сонга, хотя он очень опасен. У него сила в обеих руках, он быстрый. Я готовлюсь к нему, но я готовлюсь и к Петру. В реванше с Яном есть смысл. 2026 год уже наступил. Я собираюсь пройти Ядонга, подраться с Яном и заняться бизнесом. Бренд DoingWell будет процветать. Далее я собираюсь уйти на покой. Возможно, это будет последний год моей карьеры»

О’Мэлли занимает третью строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Американский боец ранее дважды подряд в чемпионских поединках проиграл Мерабу Двалишвили.