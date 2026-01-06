Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Шон О’Мэлли может завершить карьеру в смешанных единоборствах в 2026 году.

«Я уже готовлюсь к бою с Петром Яном.  Я знаю, что не могу не думать о Сонге Ядонге.  Я не боюсь Сонга, хотя он очень опасен.  У него сила в обеих руках, он быстрый.  Я готовлюсь к нему, но я готовлюсь и к Петру.  В реванше с Яном есть смысл. 2026 год уже наступил.  Я собираюсь пройти Ядонга, подраться с Яном и заняться бизнесом.  Бренд DoingWell будет процветать.  Далее я собираюсь уйти на покой.  Возможно, это будет последний год моей карьеры»

О’Мэлли занимает третью строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.  Американский боец ранее дважды подряд в чемпионских поединках проиграл Мерабу Двалишвили.