Восходящая звезда среднего веса UFC Кристиан Лерой Дункан проведет очередной поединок в промоушене против представителя Грузии Романа Долидзе.

Кристиан Лерой Дункан globallookpress.com

Их бой пополнил кард турнира в Лондоне 8 марта. Дункан подходит к этому противостоянию на серии из трех выигранных поединков кряду. В предыдущей встрече он нокаутировал Марко Тулио.

Долидзе сейчас располагается на 12-й позиции в ростере категории до 84 кг. Последний свой поединок представитель Грузии проиграл, уступив удушающим приемом в четвертом раунде Энтони Эрнандесу.

До этого Роман победил единогласным решением судей в реванше Марвина Веттори и одолел техническим нокаутом Кевина Холлэнда.