Поединок топовых полутяжеловесов Доминика Рейеса и Джонни Уокера пополнил кард UFC 327 11 апреля. Ожидается, что турнир пройдет в «Kaseya Center» в Майами, хотя UFC еще не объявил официально место проведения.

Доминик Рейес globallookpress.com

Рейес сейчас располагается на девятой строчке в рейтинге полутяжелого веса. В предыдущем поединке Доминик проиграл нокаутом в первом раунде Карлосу Олбергу.

До этого американец шел на серии из трех досрочных побед. Напомним, что Рейес бывший претендент на титул в категории до 93 кг. Уокер занимает 12-ю позицию в числе лучших полутяжеловесов.

Бразилец в последний раз дрался летом в августе и одолел техническим нокаутом во втором раунде Чжана Миньяна. До этого Джонни проиграл 2 поединка досрочно.