Спортивный комментатор смешанных единоборств Джо Роган назвал Атебу Гаутье из Камеруна будущим чемпионом UFC в среднем весе.

Атеба Гаутье globallookpress.com

«Этот парень из Камеруна, Атеба Гаутье, невероятно крут. Он ростом под 2 метра, сложен, как греческий бог, и всех вырубает на своем пути. Потрясающая сила, скорость, отличная техника. Он хорош. При этом он очень крупный для весовой категории до 84 кг. Вы видели, как он бьет? Это потрясающе. За этим парнем будущее среднего дивизиона»

Гаутье идет в UFC на серии из трех выигранных поединков нокаутами в первом раунде. 25 января Атеба встретится с представителем России Андреем Пуляевым на турнире UFC 324.