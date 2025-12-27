Удушающий прием в поединке Костелло Ван Стиниса и Джонни Эблина назван авторитетным американским порталом MMAFighting лучшим сабмишном 2025 года.

Джонни Эблин globallookpress.com

Данный бой проходил в рамках титульного противостояния в среднем весе 19 июля на турнире PFL. Первые 4 раунда Эблин доминировал в партере в одностороннем порядке.

Однако в заключительной пятиминутке Ван Стинис внезапно контратаковал, забрал спину соперника и провел удушающий прием сзади, после которого Джонни был вынужден сдаться.

Костелло стал новым чемпионом PFL в среднем весе. Для Эблина это первое поражение в профессиональной карьере в ММА.