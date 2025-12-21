Легендарный бразильский боец ММА Андерсон Силва поддержал блогера Джейка Пола после поражения от Энтони Джошуа в боксерском поединке.

Джейк Пол против Энтони Джошуа globallookpress.com

«Я думаю, что Джейк сильно прибавил и хорошо справляется. Он проделал потрясающую работу. Люди должны уважать Джейка. Представьте, если бы Джейк был немного крупнее и у него было бы больше времени на подготовку к этому бою»

Джейк Пол уступил Энтони Джошуа на боксерском турнире в Майами в ночь с 19 на 20 декабря. Американский блогер проиграл техническим нокаутом в шестом раунде.

В том же ивенте дрался и сам Андерсон Силва. Экс-обладатель титула UFC в среднем весе встретился в поединке с другим бывшим чемпионом Тайроном Вудли и отправил его в нокаут во втором раунде.