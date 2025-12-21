Топовый тяжеловес UFC Вальдо Кортес-Акоста и боец среднего и полусреднего дивизионов Кевин Холлэнд стали самым активными представителями промоушена в 2025 году.

Кевин Холлэнд globallookpress.com

Каждый из них в минувшие 12 месяцев выступил в лиге по 5 раз. Вальдо одержал 4 победы и потерпел только одно поражение. Причем 2 последние виктории были добыты в ноябре с интервалом в 2 недели.

В обоих противостояниях Кортес-Акоста победил в первом раунде, нокаутировав Анте Делию и Шамиля Газиева. Холлэнд в 2025 году выиграл дважды при трех поражений.

Кевин одолел Висенте Люке и Гуннара Нельсона. При этом уступил Даниэлю Родригесу с Майком Мэллотом по очкам, а также Рейнье Де Риддеру досрочно.