Звездный боец ММА Конор Макгрегор в своих соцсетях дал смелый прогноз на боксерский поединок с участием Энтони Джошуа против Джейка Пола в рамках тяжелого дивизиона.

Энтони Джошуа (слева) globallookpress.com

«Я еще не ставил на этот бой. Однако присматриваюсь к тому, что будет нокаут в первую же минуту. На что же еще можно поставить в этом поединке?

Такой бой всего лишь легкая прогулка для Энтони, и вряд ли это договорняк.Matchroom такого не допустит. Джейк ведет очень глупо. После боя с Джошуа он уже никогда не станет прежним»

Бой Джошуа и Пола запланирован на 20 декабря на турнире в Майаме. Изначально Джейк должен был драться с Джервонтой Дэвисом, однако «Танк» снялся с поединка и Энтони согласился выйти и заменить его.