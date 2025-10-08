Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд высоко оценил шансы Алекса Перейры в бою против легендарного Джона Джонса.

Шон Стрикленд globallookpress.com

«Если кто-то и может победить Джона Джонса, то это Алекс. Джон Джонс, умеет бороться. У него невероятный атлетизма. Этот парень умеет бороться. Но особенность Алекса в том, что его сложно победить.

У этого парня убийственный удар, он приходил и тренировался с нами. Он хорош. У Алекса есть то, что бывает раз в жизни, как у Чака Лидделла. У некоторых парней есть этот убийственный удар, и Алекс — один из них.

Мне нравится работать с Алексом. Алекс из тех парней, которые прислушиваются к советам и следуют им. Я думаю, что Анкалаев, вероятно, один из лучших в мире по навыкам.

Я тренировался с ним. Но у Алекса есть свой маленький секретный ингредиент, а у Анкалаева его нет», — добавил Стрикленд.